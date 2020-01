Sci alpino: a Zagabria sboccia definitivamente Alex Vinatzer. Segnali di futuro da Martina Peterlini (Di lunedì 6 gennaio 2020) Zagabria si conferma località molto amata dallo sci italiano e anche l’ultimo weekend ne è stata una prova. In campo maschile sboccia definitivamente la stella di Alex Vinatzer, che, alla sua prima volta in Top-10, fa bottino pieno, prendendosi anche il primo podio della carriera. Un fantastico terzo posto che deve essere il trampolino di lancio per un percorso da grande protagonista tra i rapid gates. Segnali anche al femminile, dove Martina Peterlini dimostra di avere il talento sul quale poter puntare. E’ stato ovviamente il fine settimana di Alex Vinatzer. Il 20enne nativo di Bolzano è stato molto bravo nella prima manche, chiusa all’ottavo posto, poi semplicemente eccezionale nella seconda. Cinque le posizioni recuperate e alla fine è arrivato un podio che sembrava insperato. A Vinatzer era mancata finora la continuità tra una manche e l’altra, con il ... Leggi la notizia su oasport

