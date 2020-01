Sanremo 2020: "Rai pronta al retrofront sul no a Rula Jebreal" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Rula sì, anzi no, forse sì. Il quotidiano Repubblica nella giornata odierna parla di un clamoroso retrofront che la Rai starebbe facendo nei confronti della giornalista Rula Jebreal. Dunque salirà sul palco del teatro Ariston? E' presto per dirlo, ma: "Sarebbe in corso un ripensamento: alla vigilia dell'Epifania, a tarda sera, la reporter è stata contatta per riaprire il canale bruscamente interrotto il giorno prima, quando le avevano chiesto di rinunciare al Festival. Pretesa rispedita al mittente per iscritto", scrive la giornalista Giovanna Vitale.Rula Jebreal era stata contattata da Amadeus per partecipare al Festival di Sanremo per parlare di violenza contro le donne, ma in seguito alle polemiche (politiche e non) la Rai aveva deciso di fare un passo indietro. "E' censura", secondo tanti. "Evidentemente qualcuno si è spaventato che venisse offerta una ribalta a italiani nuovi, a ... Leggi la notizia su blogo

GabrieleMuccino : La Rai dice di no alla presenza di @rulajebreal a @Sanremo_2020 Si perde un’occasione preziosa per conoscere il mon… - repubblica : Sanremo, la Rai dice no a Rula Jebreal. Faraone (Iv): 'Porterò il caso in commissione Vigilanza' [aggiornamento del… - fattoquotidiano : Polemiche sul caso #RulaJebreal a Sanremo: l'invito potrebbe essere ritirato e il ministro Patuanelli parla di 'cen… -