Sabina Ciuffini | ' in Rai non mi volevano' ' Mi fecero piangere | ma Mike Bongiorno'

Mike Bongiorno - il retroscena di Sabina Ciuffini : "Un funzionario Rai lo trattava come una pezza da piedi" : Sabina Ciuffini, in una intervista al Corriere della sera in edicola lunedì sei gennaio, ricorda la sua carriera e in particolari gli inizi come valletta di Mike Bongiorno a Rischiattutto, rivelando i difficili inizia e la poca fiducia della Rai nei confronti del presentatore. "I vestiti della Rai e