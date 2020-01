Oroscopo del giorno lunedì 6 gennaio. Befana con la Luna in Pesci (Di lunedì 6 gennaio 2020) Oroscopo del giorno 6 gennaio. Il giorno dell’Epifania sarà rilassante un pò per tutti i segni, Luna benevola nei Pesci, amore e guadagni. ARIETE Finalmente state ritrovando le forze perse a causa del tanto lavoro. Avrete voglia di andare in giro a fare shopping e di sicuro indovinerete ogni scelta sulle cose da fare. Serata … L'articolo Oroscopo del giorno lunedì 6 gennaio. Befana con la Luna in Pesci proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

