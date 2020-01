NOW YOU SEE ME 2, ITALIA 1/ Curiosità sul film di Jon M. Chu, 6 gennaio 2020, (Di lunedì 6 gennaio 2020) Questa sera su ITALIA 1 verrà trasmesso il film Now you see me 2, diretto da Jon M. Chu, sequel del film Now you see me - I maghi del crimine. Curiosità Leggi la notizia su ilsussidiario

bepievratesil : - paolo jannacci, 'voglio parlarti adesso' (i want to talk to you now) - michele zarrillo, 'nell'estasi o nel fango… - louisahoy_ : RT @wannabebrave__: SECONDO GOOGLE NOW YOU SEE ME 3 ESCE NEL 2020 SONO VERAMENTE EUFORICA NON VEDO L’ORA - louisahoy_ : RT @okokbizzlee: Quanto amo il film “now you see me 2”, mi fa morire dal ridere Poi Dave Franco >>>> -