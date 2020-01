Neonato resta senza latte a Capodanno: la Polizia Locale glielo porta a casa (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un bellissimo gesto quello degli agenti della Polizia Locale di Palazzolo, nel Bresciano. Un padre disperato perché il figlio Neonato, rimasto senza latte e con le farmacie chiuse per Capodanno, è stato notato dagli agenti. Sono stati loro ad aiutarlo, procurandogli il latte e portandoglielo a casa, spiegando poi ai genitori come comportarsi in questi casi. Leggi la notizia su milano.fanpage

