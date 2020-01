Napoli, ambulanza sequestrata da un gruppo di ragazzi: «Fanno quello che vogliono perché impuniti» (Di lunedì 6 gennaio 2020) «La gente ormai non ha più paura di niente, il problema è l’impunibilità di queste persone», spiega all’Ansa Giuseppe Galano, direttore del 118, in merito al sequestro dell’ambulanza dalla postazione dell’ospedale Loreto Mare di Napoli. «Questa gente si permette di tutto perché non ci sono conseguenze penali per quello che fa. Per restare solo all’episodio di ieri sono stati commessi due reati gravissimi: sequestro di persona e interruzione di pubblico servizio», ha aggiunto. Secondo Galano, per fermare le aggressioni al personale medico serve «la perseguibilità di questi soggetti». E poi denuncia: «Ci sono cattivi personaggi che Fanno quello che vogliono, ci sono persone che lo Fanno perché forse hanno ricevuto un servizio inadeguato, ma c’è anche un’altra parte della cittadinanza, come successo ieri al Loreto Mare, che si muove in maniera ... Leggi la notizia su open.online

