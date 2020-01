Migliaia di americani stanno cercando su Google informazioni sulla leva obbligatoria (Di lunedì 6 gennaio 2020) Draft age, military draft, selective service, draft military, us draft. Il 3 gennaio negli Stati Uniti la parola draft è stata la sesta più cercata su Google. La parola in sé potrebbe benissimo riferirsi ai draft dell’Nba o della Nfl, le leghe federali di basket e di football americano. Infatti per draft si intende la selezione di nuovi giocatori nelle squadre, tendenzialmente provenienti dai college. Ma le ricerche collegate, non lasciano dubbi. Il giorno del raid contro Qassem Soleimani i social hanno iniziato a riempirsi di riferimenti alla Terza Guerra Mondiale, gli hashtag #WWIII e #TrumpsWar sono diventati virali, così come l’insospettabile #FranzFerdinand. Allo stesso modo, anche la propaganda contro Trump si è distinta come ‎#HardRevenge. Fonte: Google Trends Gli ricerche correlate alla parola “Draft” Quello che gli statunitensi cercavano ... Leggi la notizia su open.online

Candy_Amara : RT @ForeverLibera: @LaVeritaWeb @Candy_Amara L'america Ci ha salvato nella 2 guerra mondiale,sacrificando migliaia di americani,oggi noi da… - ForeverLibera : @LaVeritaWeb @Candy_Amara L'america Ci ha salvato nella 2 guerra mondiale,sacrificando migliaia di americani,oggi n… - nerosolari : RT @giulianol: @claudiocerasa Quindi sarebbe legittimo se il presidente iracheno facesse eliminare chi ha fatto morire migliaia di iracheni… -