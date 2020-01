Manchester, stupratore seriale condannato all’ergastolo: 200 le vittime (Di lunedì 6 gennaio 2020) Manchester, stupratore seriale condannato all’ergastolo: 200 le vittime In Gran Bretagna, soprattutto a Manchester, il nome di Reynhard Sinaga è tristemente noto: si tratta di un ex dottorando di origine indonesiana considerato lo stupratore seriale che ha fatto più vittime nella storia legale britannica. Già incarcerato e condannato all’ergastolo, negli anni ha fatto oltre 200 vittime. Ed è proprio quest’ultima la notizia del giorno: per la prima volta, infatti, le autorità giudiziarie inglesi hanno reso noto il numero totale delle vittime dell’uomo. L’ultima condanna (delle tre per ergastolo) in ordine di tempo è arrivata proprio oggi: è stato ritenuto colpevole dai giudici di aver attirato nel suo appartamento e violentato 48 uomini. Che si aggiungono ad almeno altri 150 stuprati negli ultimi dieci anni. Le indagini sul suo conto sono andate avanti per ... Leggi la notizia su tpi

