L’oro vola ai massimi dal 2013 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Non si arresta il decollo del prezzo dell’oro, che negli ultimi mesi sta subendo la doppia influenza al rialzo del rafforzamento del ruolo di bene rifugio e della scommessa delle banche centrali dei Paesi non occidentali per l’acquisto massiccio di quantità ingenti di oro fisico. L’atto di guerra degli Stati Uniti in Iraq che ha portato all’uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani ha imposto un nuovo scossone al prezzo dell’oro, attivando un circolo vizioso nei mercati finanziari. L’assassinio del comandante dei Pasdaran e le immediate reazioni regionali hanno scombussolato l’assetto del Medio Oriente, rafforzando i timori di un escalation politica e militare nella regione contraddistinta dai maggiori quantitativi di petrolio al mondo. Conseguenza diretta, dunque, l’aumento del rischio e del prezzo del petrolio, che ha avuto come ... Leggi la notizia su it.insideover

