LIVE Napoli-Inter 0-0, Serie A 2020 in DIRETTA: si parte al San Paolo! (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.42 Le squadre stanno per entrare in campo, tra poco il fischio d'inizio. 20.39 Nessuna squadra ha segnato più gol di Inter e Napoli nel primo quarto d'ora di partita in questo campionato, entrambe a tre. Inter (57) e Napoli (62) sono le due squadre che hanno subito meno tiri nello specchio nel corso di questa stagione di Serie A. 20.36 L'Inter ha la miglior difesa di questa Serie A (14 reti subite) – il Napoli invece non incassava almeno 22 gol dopo 17 partite di campionato dalla stagione 2009/10 (24 in quel caso). 20.33 L'Inter è con il Cagliari una delle due squadre che ha segnato più gol di testa in questa Serie A (sette), appena sotto, a quota sei, il Napoli. 20.30 Nessuna squadra si è trovata in svantaggio in meno partite dell'Inter in questo campionato, ...

