LIVE Juventus-Cagliari 0-0, Serie A 2020 in DIRETTA: spingono i bianconeri alla ricerca del vantaggio (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE embedit snippet=”adsense-articolo” 20′ Azione bellissima Dybala per Cuadrado che rimette a rimorchio per Ronaldo che però si trova in posizione di fuorigioco. 19′ Tiro di Ramsey che finisce oltre la traversa. 17′ Cagliari che prova a costruire ma la squadra di Sarri comanda il gioco. 15′ Dybala prova per Ronaldo in profondità ma il pallone è troppo forte. 13′ Rabiot mette in mezzo con il sinistro e tiro al volo di Ramsey che finisce fuori a causa di un disturbo di Matuidi al momento del tiro. 11′ Punizione di Cristiano Ronaldo che si infrange sulla barriera. 9′ Cuadrado ancora lui sulla destra mette dentro, questa volta arriva all’impatto Alex Sandro che manda oltre la traversa. 7′ Cuadrado sulla destra sale e va al cross per Ronaldo, ma il pallone finisce oltre la portata del ... Leggi la notizia su oasport

