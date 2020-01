Joaquin Phoenix vince il miglior attore a Golden Globes 2020 per Joker (Di lunedì 6 gennaio 2020) Joaquin Phoenix ha vinto il premio “migliore interpretazione di un attore in un film” ai Golden Globes di quest’anno per la sua apparizione come cattivo titolare in Joker. L’attore ha ottenuto il premio per il suo ruolo da protagonista nel film, battendo artisti del calibro di Christian Bale e Adam Driver per l’ambito premio. Ha interpretato il personaggio travagliato in quello che è stato uno dei film più attesi e più incassati dell’anno, che ha attirato il plauso come uno dei migliori ritratti del famigerato Clown Principe del crimine. Il film stesso è uno sguardo oscuro e indipendente nella vita della nemesi di Batman, e scopre la storia di un uomo respinto dalla società ed esplora ciò che lo ha reso l’uomo apparentemente senza cuore familiare ai fan di Batman. The Dark Knight, in cui The Joker è stato interpretato da Heath Ledger, lo ... Leggi la notizia su howtodofor

WarnerBrosIta : Congratulazioni a Joaquin Phoenix per aver vinto il Golden Globe come miglior attore protagonista in un film dramma… - SkyTG24 : #GoldenGlobe 2020: #JoaquinPhoenix, premiato per la sua interpretazione in 'Joker', ha lanciato un appello ai colle… - fattoquotidiano : Ecco tutti i vincitori (e i grandi esclusi) dei #goldenglobes2020 [LEGGI] -