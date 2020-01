Iran, messa una taglia spaventosa sulla testa di Trump (Di lunedì 6 gennaio 2020) L’Iran ha messo una taglia sul presidente statunitense Donald Trump dopo la morte del generale Soleimani Dopo la morte del generale Soleimani per mano dei soldati americani, si stanno scatenando tremende tensioni tra USA ed Iran. Addirittura, secondo quanto riferiscono i colleghi di Metro.co.uk, alcune persone avrebbero proposto di mettere una taglia da 80 milioni … L'articolo Iran, messa una taglia spaventosa sulla testa di Trump proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

FabrizioDalCol : Papa Francesco, il pericolo attentati in Vaticano: - domenicot69 : RT @cgcronos: Papa Francesco, il pericolo attentati in Vaticano: 'Intensificare misure di sicurezza, effetto immediato' ! Credeva il Papa f… - erpedrini : RT @cgcronos: Papa Francesco, il pericolo attentati in Vaticano: 'Intensificare misure di sicurezza, effetto immediato' ! Credeva il Papa f… -