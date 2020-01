Incidente Senigallia: due donne travolte da un ubriaco alla guida (Di lunedì 6 gennaio 2020) All’indomani della strage della Valle Aurina, nelle prime ore del 6 gennaio intorno alle 5 del mattino, altre due donne sono state travolte e uccise da un’auto. Nell’Incidente che si è verificato a Senigallia, in provincia di Ancona, hanno perso la vita una 34enne e una 40enne. L’autista della vettura, da quanto si apprende, era ubriaco come il giovane 27enne che ha travolto i ragazzi tedeschi. Ennesima strage, dunque, nella notte tra sabato e domenica. Incidente Senigallia: due donne uccise Camminavano sul lato della strada di ritorno da un sabato sera in discoteca: una donna di 34 anni e una di 40 sono state travolte e uccise da un ubriaco alla guida. Si tratta dell’ennesima tragedia del sabato sera dopo la morte di Gaia e Camilla a Roma e del gruppo di turisti tedeschi nella Valle Aurina. Ancora una volta alla guida del mezzo che ha investito le donne ... Leggi la notizia su notizie

