Incidente in Alto Adige, salgono a 7 i morti (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sale a sette il numero di morti dopo l'Incidente a Lutago, in Alto Adige, dove un auotomobilista, Stefan Lechner, sabato notte ha investito un gruppo di ragazzi tedeschi. L’ultima vittima è una ragazza di 21 anni che, in condizioni gravi, era stata portata in una clinica di Innsbruck. L’automobilista coinvolto nella tragedia, intanto, ha detto: "Vorrei essere io al posto di quei ragazzi". La ragazza aveva 21 anni L'ultima vittima è J.S.H.: aveva 21 anni e si è spenta nella clinica universitaria di Innsbruck, dove era stata ricoverata d’urgenza dopo essere stata investita in valle Aurina insieme al gruppo di giovani. Nella notte era stata portata in condizioni gravissime fino alla clinica con l'elisoccorso Aiut Alpin in Austria, ma a causa delle ferite riportate non ce l’ha fatta. L'automobilista ha detto subito: "Sono stato io" Stefan Lechner, che nella notte di ... Leggi la notizia su tg24.sky

