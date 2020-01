Incendi Australia, piccolo koala sale a bordo di un’autocisterna d’acqua e beve dalla bottiglia: “Un raggio di sole in questo incubo” [FOTO] (Di lunedì 6 gennaio 2020) Gli Incendi che da mesi stanno devastando l’Australia sudorientale stanno avendo effetti catastrofici sulla fauna. Si teme circa mezzo miliardo di animali morti e la stima è destinata ad aumentare ancora, con la paura che intere specie siano state spazzate via. Le immagini dall’Australia sono spaventose: oltre a decine di vittime e migliaia di case distrutte, anche gli animali stanno lottando per sopravvivere alle fiamme che da mesi divorano la loro terra. Incendi Australia, immagini shock dal Nuovo Galles del Sud: centinaia di corpi di animali carbonizzati ammassati lungo la strada FOTO e VIDEO I koala sono tra le specie native più colpite, perché si muovono lentamente e si nutrono solo di foglie di eucalipto, che sono ricche di olio e dunque altamente infiammabili. Migliaia di koala sono stati ritrovati carbonizzati dai soccorritori e gli ambientalisti stanno chiedendo che ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

