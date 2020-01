Il mondo di Sorrentino, un documentario sul regista in attesa di The New Pope (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il mondo di Sorrentino su Sky Cinema Due un documentario su Paolo Sorrentino in vista del debutto di The New Pope martedì 7 gennaio. Alle 22:15 La Grande Bellezza – Versione Integrale Aspettando The New Pope il suo regista Paolo Sorrentino è al centro di Il mondo di Sorrentino un documentario inedito per raccontare il grande regista che torna a raccontare la chiesa e il Vaticano con nove nuovi episodi da venerdì 10 gennaio su Sky Atlantic, Sky Cinema Uno e Now Tv. Martedì 7 gennaio su Sky Cinema Due alle 21:15 arriva Il mondo di Sorrentino un’occasione imperdibile per scoprire i segreti del suo cinema e per capire come, attraverso i soggetti dei suoi film (reali o immaginari), il regista abbia saputo creare un suo mondo, diventando, per le nuove generazioni, il maggiore rappresentante del cinema italiano contemporaneo. Il documentario prodotto da Movie Da in collaborazione con ... Leggi la notizia su dituttounpop

