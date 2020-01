HIGHLIGHTS Milan Sampdoria: gol e azioni salienti del match (Di lunedì 6 gennaio 2020) Gol e azioni salienti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20: HIGHLIGHTS Milan Sampdoria Gol e azioni salienti del match tra Milan e Sampdoria, valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

infoitsport : Ibrahimovic in gol, doppiette per Calabria e Piatek: gli highlights della vittoria per 9-0 del Milan - torrealfredo_ : Su RAI Sport gli highlights di Manchester City - Milan 3-0 del 1978 - SmorfiaDigitale : Milan-Rhodense, gli highlights della vittoria rossonera -