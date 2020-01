Forte turbolenza in volo: hostess si rompe la gamba in sette punti (Di lunedì 6 gennaio 2020) Si sarebbe potuto trasformare facilmente in un volo da incubo, quello della compagnia Thomas Cook che nel settembre del 2019 ha dovuto far fronte a una terribile turbolenza in volo. L’aereo, partito da Cuba con direzione Manchester, stava infatti attraversando l’oceano Atlantico quando è stato spinto in giù di almeno 500 piedi a causa delle condizioni atmosferiche. turbolenza in volo, hostess ferita La Forte turbolenza ha causato un brusco movimento della fusoliera proprio mentre la giovane hostess, Eden Garrity, stava passando con il carrello della ristorazione. Nonostante il pilota avesse avvisato il personale di bordo di rimanere seduto, Eden non era riuscita a mettere il carrello in sicurezza in tempo. La giovane 27enne è stata completamente travolta dal carrello per le bibite che le ha causato almeno sette fratture tra la gamba e la caviglia. A causa delle condizioni del volo, la ... Leggi la notizia su notizie

