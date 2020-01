Faenza, grande entusiasmo per Salvini che attacca “Bonaccini si vergogna del Pd..il suo partito”, la replica del governatore “Nei sondaggi sono avanti io” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un’accoglienza che forse nemmeno Salvini si aspettava quella che le è stata riservata dai cittadini di Faenza. Il leader della Lega è stato accolto da tantissima gente. Selfie, strette di mano con tutti e poi tantissimi applausi. Matteo Salvini ha detto che subito dopo essere uscito dall’auto non riusciva a muoversi per la troppa gente che c’era. Il leader della Lega ha detto: “La Romagna dà sempre un calore incredibile, che il 26 gennaio si trasformerà in una rivoluzione pacifica. Finalmente dopo cinquant’anni li mandiamo a casa e ne sono assolutamente convinto. Poi il 27 gennaio comincia il lavoro”. Poi sui social subito dopo lo straordinario incontro di Faenza Matteo Salvini ha attaccato Bonaccini: “Mentre noi con la Lega riempiamo le piazze romagnole di gente sorridente che vuole cambiare, il candidato del Pd, Bonaccini, si vergogna del suo partito ... Leggi la notizia su baritalianews

