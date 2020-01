E ora ‘Joker’ arriva anche in digitale (Di lunedì 6 gennaio 2020) 'Joker', il film diretto, co-scritto e prodotto dal candidato all'Oscar Todd Phillips, ha vinto 2 Golden Globe aggiundicandosi il riconoscimento come 'miglior attore protagonista in un film drammaticom per l'interpretazione di Joaquin Phoenix e 'miglior colonna sonora originale' per il lavoro di Hildur Guðnadóttir, prima vincitrice donna solista nella storia della categoria. Il film, già vincitore del Leone D'Oro per il Miglior Film alla 76° Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, a partire dal 6 febbraio sarà disponibile in dvd, Blu-Ray (che includerà film e contenuti speciali in alta definizione) e 4K Uhd.Dal 23 gennaio, 'Joker', dopo aver superato la soglia dei 4 milioni di spettatori in Italia e incassato più di 1 miliardo di dollari (oltre 893 milioni di euro) nel mondo, sarà inoltre disponibile per l'acquisto in digitale. Da sempre solo in mezzo alla folla, ... Leggi la notizia su ilfogliettone

