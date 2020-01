Combinata nordica, Coppa del Mondo Val di Fiemme 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 6 gennaio 2020) E’ tutto pronto per le gare della Coppa del Mondo 2020 di Combinata nordica in Val di Fiemme. Tutte le gare avrebbero dovuto svolgersi su trampolino grande ma la federazione internazionale ha deciso di spostarle sul limitrofo trampolino piccolo per ragioni tecniche. Molto verosimilmente i problemi sarebbero legati alla produzione neve, causati delle elevate temperature degli ultimi giorni, all’impianto di Predazzo. Nel fine settimana dal 10 al 12 gennaio sono previste due gare individuali e una team sprint. Grande favorito, e non potrebbe essere altrimenti, Jarl Magnus Riiber che guida la classifica con 680. Alle sue spalle il connazionale Joergen Graabak fermo a 451 e che nella tappa italiana punta al podio, così come Espen Bjoernstad, Jens Luraas Oftebro e Vinzenz Geiger. In casa Italia il punto di riferimento sarà, come sempre, Alessandro Pittin che ha ben figurato sin ... Leggi la notizia su oasport

