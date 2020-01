Cesinali, omaggia Mussolini su Facebook: polemica sul vicesindaco (Di lunedì 6 gennaio 2020) Una pagina social che alterna comunicazioni istituzionali e omaggi a Benito Mussolini. Accade a Cesinali, in provincia di Avellino, dove il vicesindaco Pasquale De Vito è finito al centro delle polemiche per i suoi post dedicati al Duce e alle conquiste del fascismo. A chiedere le sue dimissioni sono l'associazione “I giovani della Valle del Sabato” e le Sardine di Avellino, che auspicano che il numero due del Comune apra almeno “un canale istituzionale univoco, in modo da poter tenere informata la cittadinanza senza dover fare lo slalom tra un'effige e un busto del dittatore". Video di Mussolini e frasi come “Onore al Duce” I post del vicesindaco, amministratore di una giunta civica di ispirazione di centrosinistra e dipendente di un'azienda metalmeccanica, non sono più visibili dopo che alla pagina sono state applicate restrizioni della privacy. Ma qualcuno ha salvato e diffuso ... Leggi la notizia su tg24.sky

