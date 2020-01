Anticipazioni Beautiful Trama Puntate 13-19 gennaio 2020: Zoe Perde La Vita? (Di lunedì 6 gennaio 2020) Anticipazioni Beautiful Trama Puntate da lunedì 13 a domenica 19 gennaio 2020: lo strozzino è pronto ad uccidere Zoe. Liam prende in braccio Phoebe e… Anticipazioni Beautiful: Steffy adotta Phoebe e lo strozzino che minaccia Reese non si accontenta della somma! Zoe corre un gravissimo rischio! Liam si affeziona subito alla nuova arrivata per la gioia della Forrester, mentre Hope vive nuovi momenti drammatici e si allontana dal marito sempre di più! Grandi colpi di scena trapelano dalle nuove anteprime della soap d’oltreoceano! Se Hope vivrà ancora dei momenti difficili a casa della morte di sua figlia, Steffy sarà felice di adottare Phoebe. Zoe, invece, rischierà di morire, mentre Flo avrà paura di finire in carcere… Le Anticipazioni Beautiful, inerenti la Trama delle Puntate in onda da lunedì 13 gennaio a domenica 19 gennaio 2020 annunciano interessanti novità ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

