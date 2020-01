Almanacco del 06-01-2020 ore 07:30 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Almanacco del giorno è lunedì 6 gennaio buongiorno e buona epifania da Francesco Vitale oggi infatti è proprio epifania del Signore la chiesa ricorda anche Santa Raffaella che hai la variante femminile di Raffaele o nome personale dall’ebraico raphaell Che significa guarito dal Signore presente già nell’Antico Testamento da Israele si è poi diffuso in tutto l’occidente con la forma Latina Rafael Raffaella fortunata ma Ferrera nella autodisciplina che si impone sin dalla tenera età è capace di centrare grande importanti obiettivi disponi inoltre di un notevole fascino personale che l’aiuta a introdursi in qualsiasi tipo di ambiente detesta soprattutto la solitudine vorrebbe essere sempre circondata dagli amicidovrebbe imparare a essere più comprensiva e meno intollerante Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati in questo giorno di festa la vostra una vita ... Leggi la notizia su romadailynews

Almanacco del 6 gennaio: dalla Befana alla deriva dei continenti - 6 Gennaio 1838 – Samuel Morse compie il suo primo test di successo del telegrafo elettrico