9 migliori volumizzanti naturali per labbra fai da te (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tutte noi vogliamo il volume naturale di Kylie Jenner sulle labbra, ma la maggior parte di noi non può ottenerlo se non con un rossetto volumizzante comprato in un negozio o usando un altro metodo per dare volume. Potrete ottenere lo stesso effetto di giovinezza, a prezzo accessibile, grazie a queste ricette naturali per dare volume alle labbra da provare a casa. Il fatto che tu possa comprarlo da Sephora, non significa che il tuo rossetto volumizzante sia il migliore – questi metodi naturali fai da te sono altrettanto efficaci. 1. Cayenne, chiodi di garofano e cannella Questa ricetta, nota come volumizzante per labbra “piccante”, comporta la miscelazione di olive, olio di cocco o di jojoba con 1/2 cucchiaino di cannella macinata, 1/2 cucchiaino di chiodi di garofano macinato e 1/4 cucchiaino di cayenne in polvere. Queste sostanze di base possono essere sostituite con oli ... herbeauty.co

migliori volumizzanti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : migliori volumizzanti