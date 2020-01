Tennis, Novak Djokovic: “Non è da escludere il rinvio degli Australian Open per via degli incendi” (Di domenica 5 gennaio 2020) La situazione in Australia è molto critica dal punto di vista ambientale. Gli incendi, che stanno letteralmente devastando il territorio Australiano, hanno portato alle morte di 24 persone e stanno avendo delle conseguenze pesantissime sulla flora e sulla fauna della zona. Una situazione drammatica che potrebbe avere delle ricadute importante sugli eventi sportivi in programma. E’ il caso degli Australian Open di Tennis, primo Slam del 2020. Gli organizzatori, visto l’impatto che gli incendi boschivi stanno avendo sulle grandi città relativamente alla qualità dell’aria, potrebbero anche prendere in considerazione l’idea di rinviare il Major. Un’eventualità di cui ha parlato il n.2 del mondo Novak Djokovic, impegnato proprio in Australia nell’ATP Cup, competizione riservate a 24 rappresentative nazionali. “Sono preoccupato per i possibili ... Leggi la notizia su oasport

