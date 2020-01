Strage di pedoni in Alto Adige, arrestato 27enne ubriaco alla guida (Di domenica 5 gennaio 2020) Strage di pedoni a Lutago, in Valle Aurina, in Alto Adige, dove nella notte un'auto guidata da un 27enne ubriaco ha investito a grande velocita' un gruppo di giovani turisti tedeschi che si trovava sul ciglio della strada, causando sei morti e 11 feriti, di cui quattro gravi. L'incidente e' avvenuto poco dopo l'una di notte: i turisti, tutti tra i 20 e i 26 anni, erano appena scesi dalla navetta che li aveva recuperati dopo una serata in discoteca e stavano camminando verso l'agriturismo in cui alloggiavano quando sono stati travolti dalla vettura lungo la strada principale. alla guida dell'Audi TT coupe' c'era un operaio incensurato 27enne di Chienes, in Val Pusteria, che si e' fermato 150 metri dopo l'investimento.L'uomo e' stato tratto in arresto dai Carabinieri di Brunico con l'accusa di omicidio stradale e lesioni stradali: aveva un tasso alcolemico di due grammi per litro di ... Leggi la notizia su ilfogliettone

