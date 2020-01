Settimana Ventura, battibecco fra Don Vincenzo e Katia Ricciarelli (Di domenica 5 gennaio 2020) Settimana Ventura riprende il suo corso con 2 ore di trasmissione carica 'a pallettoni' riprendendo una delle citazioni cult della sua conduttrice. Simona Ventura, decisamente più alleggerita rispetto ai ritmi serrati dei 60 minuti (e meno) a disposizione nelle scorse puntate, si è potuta godere meglio la trasmissione e i suoi contenuti ma forse non aveva messo in conto le possibili scintille che potevano fuoriuscire da due caratteri forti come quello della sua ospite, Katia Ricciarelli e quello fumantino del personaggio nato dal programma: il prete Don Vincenzo.Lo scorso ottobre abbiamo potuto raccontare un primo episodio (ma diremmo più 'siparietto') tra la Ventura e il parroco del quartiere di Nervi. Stavolta la vittima caduta tra le grinfie del Don è proprio l'attrice e soprano, durante il collegamento dall'ospedale San Martino di Genova in occasione di Genoa - Sassuolo, ... Leggi la notizia su blogo

