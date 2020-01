Prescrizione: Pisapia, ‘abrogare Bonafede, riforma inutile e incostituzionale’ (Di domenica 5 gennaio 2020) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Il tema della Giustizia doveva essere, a mio parere, tra le priorità di questo esecutivo. Sin da subito ho nutrito dubbi su questa alleanza e oggi le profonde differenze su questo tema, e in particolare sulla ‘controriforma Bonafede’, questi dubbi non solo sono confermati, ma anche aumentati: un’autentica discontinuità rispetto al Governo gialloverde non si è ancora vista”. Lo dichiara Giuliano Pisapia europarlamentare S&L e vicepresidente Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo.‘Il ministro della Giustizia ostinatamente difende una riforma che va a intaccare i princìpi base della nostra Costituzione, che porterà ad allungare i tempi dei processi penali, a diminuire le garanzie per imputati e parte lese. Controriforma voluta dai 5 Stelle e dalla Lega e che aveva visto la netta opposizione ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

