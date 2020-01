Morte Soleimani, l’Iran risponde agli Usa: “Non rispetteremo più gli accordi sul nucleare” (Di domenica 5 gennaio 2020) Sale la tensione tra Iran e Usa dopo la Morte del generale Qassem Soleimani in un raid militare statunitense venerdì scorso a Baghdad: Teheran ha fatto sapere che non rispetterà più alcun limite previsto dall’accordo sul nucleare del 2015 e che arricchirà l’uranio “senza restrizioni in base alle sue esigenze tecniche”. La risposta dell’Iran dopo la Morte del generale Qassem Soleimani in un raid militare statunitense venerdì scorso a Baghdad non si è fatta attendere. La tv iraniana Al Arabiya ha infatti annunciato che Teheran non rispetterà più alcun limite previsto dall’accordo sul nucleare del 2015. L’emittente ha citato una dichiarazione dell’amministrazione del presidente Hassan Rohani, secondo cui il Paese arricchirà l’uranio “senza restrizioni in base alle sue esigenze tecniche”. Poco prima, Houssein Dehghan, uno dei ... Leggi la notizia su howtodofor

