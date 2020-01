LIVE Trento-Virtus Bologna 17-21, Serie A basket 2020 in DIRETTA: leggero vantaggio ospite a fine primo quarto (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude il primo quarto sul 17-21 in favore della Segafredo Virtus. Possesso Dolomiti dopo due azioni senza punti messi a referto. Forray sbaglia la tripla, Markovic va a rimbalzo per poi guidare la transizione. 17-21 TRIPLA di Gaines su assist di Markovic, 37% fino ad ora in stagione per lo statunitense dall’arco. 17-18 Ancora Gamble sotto canestro. 17-16 Kelly riporta in vantaggio Trento in girata. Situazione falli è 2-2 a 2 minuti dalla prima sirena. 15-16 Grande giocata di Aaron Craft che lascia sul posto tutta la difesa. 13-16 TRIPLA di Ricci dall’angolo. 13-13 1/2 per Knox che sbaglia il secondo. Primo fallo di squadra della Virtus speso da Julian Gamble, liberi per Justin Knox. 12-13 Gran canestro di Pippo Ricci che porta avanti la Virtus. 12-11 Weems porta la Segafredo a -1, 5’17” da giocare nel primo ... Leggi la notizia su oasport

