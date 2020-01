LIVE Fortitudo Bologna-Reggio Emilia, Serie A basket 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione partita – Orario, programma e streaming di Fortitudo Bologna-Reggio Emilia – Calendario 17ma giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Fortitudo Bologna-Reggio Emilia, posticipo della 17ma giornata della Serie A di basket 2019-2020. Al PalaDozza i beniamini di casa puntano ad iniziare il nuovo anno con il piede giusto e ad ottenere la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. La squadra di Antimo Martino proviene da due nette sconfitte consecutive: prima la disfatta nel sentitissimo derby contro la Virtus nel giorno di Natale e poi, a breve distanza, il ko in quel di Trieste. I biancoblu sono determinati a reagire e stasera potranno contare sul fattore campo, che spesso e volentieri è stato determinante nella prima metà del campionato (record di 6-1 tra le mura amiche). ... Leggi la notizia su forzazzurri

