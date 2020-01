Incornati dal Gallo: Belotti fa felice il Torino (Di lunedì 6 gennaio 2020) Roma – Comincia col piede sbagliato l’avventura della Roma nel 2020. La prima partita dell’anno alla ripresa del campionato termina 0-2 a favore del Torino e una sconfitta che dovrà far riflettere molto allenatore e giocatori. Perché la Roma attacca, costruisce, crea azioni da gol ma fa una fatica incommensurabile a trovare lo specchio della porta. Il Toro invece fa quello che avrebbe dovuto fare la squadra di casa, essere cinica sottomisura sfruttando le occasioni collezionate. Alla fine a fare felice la formazione di Mazzarri è il Gallo Belotti, che canta due volte e regala 3 punti preziosi ai granata. Nel primo tempo i giallorossi vanno più volte vicino al vantaggio, ma è super Sirigu ad impedire alla banda Fonseca di rompere il ghiaccio e trovare la via del gol. L’estremo difensore torinista fa capire dopo 180 secondi che razza di serata sarà per i capitolini ... Leggi la notizia su romadailynews

