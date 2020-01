Incendi in Australia: un vero dramma umano e ambientale (Di domenica 5 gennaio 2020) Gli Incendi in Australia sono un vero dramma ambientale, con un bilancio spaventoso in termini di vite umane spezzate dalla loro furia. Sono 24 le persone decedute a causa della fiamme che stanno devastando intere regioni del grande Stato dell'emisfero australe. Ormai si può parlare a tutti gli effetti di una catastrofe, i cui effetti, purtroppo, non si sono ancora esauriti, anche in virtù del caldo record e delle condizioni meteorologiche favorevoli alla permanenza e all'estensione dei roghi. Immense le aree evacuate, grandi le manifestazioni di solidarietà internazionale. Dagli Stati Uniti sono state inviate delle forze per potenziare l'azione di contrasto. Speriamo che il quadro volga presto al meglio e che questi Incendi vengano presto domati, magari con l'aiuto del cielo. Incendi in Svezia: cosa dicono gli scienziati Le autorità ... Leggi la notizia su blogo

