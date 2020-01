Fedez, la FOTO con la flebo spaventa i fan: cosa è successo (Di domenica 5 gennaio 2020) Il viaggio natalizio a Dubai della coppia Chiara Ferragni e “Fedez” Lucia è ormai diventato un tormentone e appuntamento fisso per i numerosissimi fan della coppia. Dall’inizio della vacanza, entrambi hanno badato a tenere aggiornati i rispettivi follower attraverso storie e selfie, puntualmente affidati alla pubblicità di Instagram. E’ stato così possibile seguire passo passo l’intero percorso dei due, ora giunto quasi al termine. Ha dunque colto tutti di sorpresa quanto postato dalla moglie del cantante, nella mattinata del 5 gennaio; in questa immagine, la popstar e compagno della Ferragni appariva seduto, con aria distrutta, e una flebo visibilmente fissata al braccio sinistro. “Siamo stati male”, il laconico commento alla FOTO. La naturale preoccupazione dei fan in merito alle condizioni di Fedez ha spinto dunque Chiara Ferragni ad ... Leggi la notizia su velvetgossip

ptkdev : RT @lapolemicadelgg: La #polemicadelgiorno freschissima delle 00:04 è data da Fedez e la Ferragni che in una foto scattata al piccolo Leone… - infoitcultura : Chiara Ferragni pubblica una foto di account falsi: “Sono della mamma di Fedez” -