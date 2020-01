Da Noi a Ruota Libera, Simona Ventura sogna un 20-20 che regali un matrimonio che sia una grande festa (Di domenica 5 gennaio 2020) Tra gli ospiti della puntata di Da Noi a Ruota Libera del 5 gennaio 2020 Simona Ventura. Super Simo, che sta ben lontana dall’altro salotto domenicale della Rai, quello di Mara Venier con la quale i rapporti sono probabilmente più che tesi, ha invece raccontato quello che vorrebbe per il suo 2020 a Francesca Fialdini. Tutti parlano del matrimonio di Simona e Giovanni Terzi, e lo hanno fatto anche i diretti interessati proprio per questo ci si aspetta che prima o poi venga fuori anche la data. Per il momento però nessuna novità: Simona e Giovanni Terzi vogliono sposarsi ma per il momento non hanno stabilito il dove e il quando. Simona Ventura PER IL 2020 CERCA LA DATA PERFETTA PER LE NOZZE Sarà il 2020 l’anno di questo attesissimo matrimonio? Ecco che cosa ha risposto la conduttrice di Rai 2 alla domanda di Francesca Fialdini: “Il 2020? Speriamo bene! Devono ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

