Da Luca Argentero a Costanza Caracciolo: i figli in arrivo nel 2020 (Di domenica 5 gennaio 2020) Costanza Caracciolo e Christian VieriBar Refaeli e Adi EzraLodovica Comello e Tomas GoldschmidtMilla Jovovich e Paul W. S. AndersonCristina Marino e Luca ArgenteroMichelle Williams e Thomas KailAshley Graham e Justin ErvinClio MakeUp e il marito ClaudioKate Middleton o Meghan Markle?Cicogne in arrivo nel 2020: sono tante le star che si apprestano ad accogliere un figlio in questo nuovo anno. Su tutte spicca Luca Argentero, attore classe 1978, che diventerà padre per la prima volta grazie alla sua dolce metà, Cristina Marino: «Io e te, diventiamo tre», hanno scritto sui social lo scorso 10 dicembre postando una tenera foto abbracciati, in cui lui «ascolta» sorridente il pancino di lei. Sarà mamma bis invece Costanza Caracciolo, che – un anno dopo aver dato alla luce la piccola Stella – ha annunciato di aspettare un’altra bambina con Bobo Vieri: «All’inizio pensavo fosse un ... Leggi la notizia su vanityfair

