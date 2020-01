Castel San Giorgio, memorial di calcio in ricordo di Generoso Longanella (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCastel San Giorgio (Sa) – Si è concluso ieri a Castel San Giorgio il memorial di calcio in ricordo di Generoso Longanella. La manifestazione, giunta alla sua III edizione, è stata promossa dalla famiglia con la volontà di promuovere la cultura e i valori del rispetto reciproco e della convivenza attraverso lo Sport, nel ricordo di Generoso Longanella sindacalista, dirigente politico e Consigliere comunale, ma anche appassionato uomo di Sport che, con passione ed entusiasmo, ha sempre lottato per I diritti dei più deboli e per una società più giusta. Dal 2 al 4 gennaio sei società distinte in due categorie hanno partecipato al memorial che ha dato modo ai calciatori e ai tifosi di divertirsi in modo sano. L'articolo Castel San Giorgio, memorial di calcio in ricordo di Generoso Longanella proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

