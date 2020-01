Cambogia, crolla edificio: 36 morti

edificio in costruzione è crollato venerdì a Kep, popolare località turistica balneare nel Sud-Est della Cambogia, causando la morte di 36 persone, tra cui donne e bambini. Lo hanno riferito le autorità locali,aggiungendo che sono terminate le operazioni di soccorso. Decine di persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie dell'edificio di sette piani, e 23 sono state tratte in salvo.(Di domenica 5 gennaio 2020) Unin costruzione èto venerdì a Kep, popolare località turistica balneare nel Sud-Est della, causando la morte di 36 persone, tra cui donne e bambini. Lo hanno riferito le autorità locali,aggiungendo che sono terminate le operazioni di soccorso. Decine di persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie dell'di sette piani, e 23 sono state tratte in salvo.(Di domenica 5 gennaio 2020)

