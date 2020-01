Calabria, Callipo si vergogna dei dem. La promessa: "Se sarò eletto niente partiti in giunta" (Di domenica 5 gennaio 2020) Parte ufficialmente la campagna elettorale di Pippo Callipo in Calabria. E, come prima cosa, il candidato governatore del centrosinistra prende le distanze dal Pd. Un po' come ha fatto il "collega" Bonaccini in Emilia-Romagna, insomma. Lo scrive Libero in edicola domenica 5 gennaio. A chi gli chiede Leggi la notizia su liberoquotidiano

nzingaretti : Orgoglioso del @pdnetwork unito per Callipo Presidente Legalità vuol dire lavoro e sviluppo. Combattiamo tutte e… - Krazy9Kat : RT @KBoot888: Regionali in Calabria: il candidato PD Pippo Callipo, il re del tonno in scatola, chiede aiuto alle Sardine per le elezioni.… - FlottaAK : RT @KBoot888: Regionali in Calabria: il candidato PD Pippo Callipo, il re del tonno in scatola, chiede aiuto alle Sardine per le elezioni.… -