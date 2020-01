ATP Cup 2020: la quarta giornata. Sfida ad alta tensione tra Serbia-Francia. La Spagna affronta l’Uruguay (Di domenica 5 gennaio 2020) Domani (6 gennaio) andrà in scena la quarta giornata dell’ATP Cup 2020. In campo la Serbia di Novak Djokovic che sfiderà la Francia. Si tratta del match più importante del Gruppo A, la nazionale che uscirà vincitrice molto verosimilmente conquisterà il primo posto e il pass per i quarti di finale. Va da sé che il numero 2 del ranking mondiale dovrà trascinare i compagni in una Sfida che si preannuncia quanto mai equilibrata. Ad aprire il programma il match Lajovic-Paire. Difficile stabilire da che parte pendano i favori del pronostico, i due precedenti hanno parlano di una vittoria per parte. Entrambi nella prima partita di questa competizione hanno vinto con il risultato di 2-1. La seconda Sfida vedrà impegnati i numeri 1 delle rispettive nazionali ovvero Djokovic-Monfils. Gara stellare anche se il parziale al momento è di 17-0 a favore del serbo. A completare il quadro di questo ... Leggi la notizia su oasport

