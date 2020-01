Agguanta Android 10 lo Xiaomi Mi 9T: aggiornamento in versione internazionale (Di domenica 5 gennaio 2020) Se avete deciso di puntare sullo Xiaomi Mi 9T ci sono buone notizie per voi, dal momento che è in distribuzione sulla versione internazionale l'aggiornamento ad Android 10. Come riportato da 'GSMArena.com', la variante europea del dispositivo si accinge finalmente a ricevere l'upgrade all'ultima major-release dell'OS mobile di Google, avete un peso di circa 2.2GB (meglio, quando disponibile, procedere a scaricarlo sotto rete Wi-Fi). Il pacchetto si contraddistingue per il numero build 'V11.0.1.0.QFJEUXM', e comporta un miglioramento generale della stabilità del sistema operativo, la risoluzione di un bug nello lockscreen e nella barra di stato che ostacolava l'apertura delle impostazioni di notifica nella zona del secondo spazio. Il changelog rivela anche dell'aggiunta di nuove funzionalità della fotocamera (registrazione in super slow motion, registrazione super veloce e filtri ... Leggi la notizia su optimaitalia

