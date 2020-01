Aggressione all’ospedale Ruggi di Salerno al grido di “Allah Akbar” (Di domenica 5 gennaio 2020) Paura al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno: un’Aggressione violenta ha causato il ferimento di due vigilanti. Un uomo extracomunitario ha fatto irruzione nella struttura e al grido di “Allah Akbar” ha colpito i vigilanti intervenuti per calmarlo. Dopo aver dato in escandescenze, inoltre, l’aggressore avrebbe staccato uno specchio dalla parete per gettarlo contro chi gli si presentava inanzi. Infine, i vigilanti lo hanno immobilizzato: entrambi, però, sono rimasti feriti al volto e alle mani. Leggi la notizia su notizie

sentenz78 : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Un’altra dottoressa aggredita E all’ospedale Pellegrini devastato il pronto s... - Centotorri : #100torri CRONACA – Chieri, lo scontro tra baby gang: aggressione, un ragazzo contuso all’ospedale, uno denunciato… - corrmezzogiorno : #Napoli Un’altra dottoressa aggredita E all’ospedale Pellegrini devastato il pronto s... -