Soleimani, Trump: “Non vogliamo iniziare una guerra. Ma siamo pronti a qualunque risposta sia necessaria” (Di sabato 4 gennaio 2020) Migliaia di iracheni hanno partecipato questa mattina a Baghdad al corteo funebre del generale iraniano Soleimani gridando – tra la sua bara e quella del suo principale luogotenente in Iraq, Abu Mehdi al-Mouhandis – “morte all’America”. I resti di Soleimani saranno portati in Iran dopo la cerimonia. Intanto, un comandante del gruppo paramilitare iracheno filo-iraniano Hashed Al Shaabi è stato ucciso nella notte in un nuovo raid aereo Usa a nord di Baghdad. Resta altissima la tensione fra Stati Uniti e Iran. Il presidente Usa Donald Trump ha ribadito in conferenza stampa di non volere la guerra, ma “siamo pronti a qualunque risposta sia necessaria” L'articolo Soleimani, Trump: “Non vogliamo iniziare una guerra. Ma siamo pronti a qualunque risposta sia necessaria” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

