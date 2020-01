Sky: Conte recupera Sensi e Barella per la sfida contro il Napoli (Di sabato 4 gennaio 2020) La sfida di lunedì al San Paolo è di fondamentale importanza per il Napoli di Gattuso che deve scrollarsi definitivamente di dosso il periodo di crisi, ma è uno scoglio anche per l’Inter di Conte che deve difendersi dalla Juve che è a pari punti in vetta alla classifica. Arrivano da Sky le ultime sulla formazione nerazzurra dove Antonio Conte deve ancora fronteggiare qualche assenza di troppo, ma tutto sommato non può dirsi deluso dai giocatori recuperati. Lautaro, di rientro dalla squalifica, affiancherà Lukaku mentre in mezzo Sensi e Barella tornano a disposizione. A sinistra out Asamoah e D’Ambrosio. L'articolo Sky: Conte recupera Sensi e Barella per la sfida contro il Napoli ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

SkyTG24 : Redditi dei politici: Conte un milione, Salvini 70mila, Renzi 796mila - SkyTG24 : Crisi Usa-Iran, Conte: preoccupato per militari italiani - SkyTG24 : Salvini: 'Quello di Conte è il peggior governo dal Dopoguerra' -