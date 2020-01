Sanchez ci riprova (Di sabato 4 gennaio 2020) Dopo 45 minuti di discorso alle Cortes Pedro Sanchez “investito” del ruolo di candidato alla guida del governo spagnolo pronuncia la fatidica parola “Cataluna” ovvero l’alfa e l’omega dell’impantanata situazione politica nazionale di una nazione europea che, in pieni marosi di crisi economiche e internazionali, sta affrontando da anni una vicenda territoriale della quale non riesce venire a capo e che si spera possa trovare con la formazione del nuovo Governo almeno una fase di tregua e di dialogo politico.Sanchez e il Psoe non hanno ottenuto i voti sufficienti per governare da soli, hanno fallito il primo tentativo di formare un Governo con Podemos, l’erede dalla sinistra comunista trasformatasi in un blocco politico-sociale movimentista con vocazione di Governo, ritornati alle urne gli spagnoli hanno aumentato la fragilità del ... Leggi la notizia su huffingtonpost

