Roma | incendio in un parcheggio per camper | trovato corpo carbonizzato

Roma, incendio in un parcheggio per camper: trovato un corpo carbonizzato di un uomo di nazionalità rumena di circa 50 anni. Grandissimo spavento a Roma, dove nelle scorso ore un incendio sarebbe divampato in piazzale 12 Ottobre, in zona Garbatella. Secondo quanto si apprende da 'tg24.sky.it', le fiamme avrebbero distrutto diversi camper in un parcheggio

