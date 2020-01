Oroscopo internazionale Rob Brezsny della settimana fino all’8 gennaio (Di sabato 4 gennaio 2020) Oroscopo internazionale della settimana di Rob Brezsny: le previsioni astrologiche dell’Epifania 2020 Dal sito internazionale.it, riveliamo in questo articolo piccole indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo internazionale settimanale di Rob Brezsny fino a mercoledì 8 gennaio, quindi lo zodiaco dell’Epifania 2020, con indicazioni per ciascuno dei dodici segni. Le previsioni internazionali dell’Oroscopo della settimana di Rob Brezsny invitano i nati sotto il segno dell’Ariete a concedersi un po’ di felicità ora che è iniziato il 2020, mentre al Toro suggeriscono di cercare opportunità al di fuori della sua zona di sicurezza. Oroscopo della settimana internazionale di Rob Brezsny: previsioni della Befana di altri segni Continuando a consultare il sito menzionato sopra, scopriamo che l’Oroscopo internazionale della settimana (fino ... Leggi la notizia su lanostratv

PastaZalla : ?????? allora non è più “caxxeggio”. Ma ponderata “concentrazione” - RebeccaRomoli : Capricorno - micheladerosa : Sì ok, ma quale universo? Qualeeeeee? -